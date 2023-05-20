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Biga'da tarlada su dinamosuna elektrik çekerken akıma kapılıp öldü

Biga'da tarlada su dinamosuna elektrik çekerken akıma kapılıp öldü

3. Sayfa Haberleri

Çanakkale'nin Biga ilçeside su dinamosuna elektrik çekmek isteyen bir kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Çanakkale'nin Biga ilçeside su dinamosuna elektrik çekmek isteyen bir kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, Biga ilçesine bağlı Otlukdere köyünde meydana geldi. Gölet mevkiinde bulunan tarlada su dinamosuna elektrik çekmek isteyen Necip Sarıdal (34), elektrik akımına kapıldı. Sarıdal, olay yerinde hayatını kaybetti. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Necip Sarıdal'ın cenazesi Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çanakkale 3. Sayfa Haberler

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