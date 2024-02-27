Biga'da meydana gelen deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Biga ilçesinde saat 16.09'da yerin 7 metre derinliğinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Çanakkale merkez ve ilçeleri başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Lapseki ilçesinde de hissedilen deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşandı. Deprem anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Dükkanda bulunanların deprem anında panikle dışarı çıktığı anlar kameraya yansıdı. - ÇANAKKALE