Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi

Minguzzi davası ertelendi! Savcının her iki sanık için bir talebi var
13 yıl sonra bir ilk! Erdoğan ile DEM Parti heyeti Beştepe'de bir araya geldi

13 yıl sonra bir ilk! Beştepe'deki tarihi zirve 1,5 saat sürdü
Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi

Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri bulundu
Avrupa Birliği'nden ABD kararı: Gümrük vergileri 90 gün askıya alındı

Trump'ın geri adımı sonrası Avrupa Birliği'nden yeni karar

Biga'da ev yangını

Biga'da ev yangını
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Biga ilçesinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Biga ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesi'ndeki tek katlı evde çıktı. Nedeni henüz belli olmayan bir şekilde çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANAKKALE

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.