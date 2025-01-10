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Biden, California Yangınları İçin 'Can Kayıpları Artacak' Uyarısında Bulundu

Biden, California Yangınları İçin 'Can Kayıpları Artacak' Uyarısında Bulundu
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ABD Başkanı Joe Biden, California eyaletindeki yangınlarla ilgili brifingde, can kayıplarının muhtemelen artacağını belirtti. İklim değişikliğinin yangınların şiddetini artırdığını vurgulayan Biden, tahliyeler sırasında yaşanan yağma olaylarından da endişeli olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden, California eyaletinde devam eden yangınlara ilişkin verdiği brifingde, "Can kayıpları büyük ihtimalle artacak" dedi.

ABD'nin California eyaletinde devam eden orman yangınları büyük bir felakete yol açıyor. ABD Başkanı Joe Biden, bugün yangın felaketine müdahale çalışmalarına ilişkin brifing verdi. Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile birlikte açıklamalarda bulunan Biden, son 24 saatte bazı ilerlemeler kaydedildiğini belirterek, "Gece boyunca yerel eyalet ve federal itfaiyeciler bazı yangınların yayılmasını kısmen önleyebildi, ancak rüzgarlar önümüzdeki hafta başına kadar bir tehdit olmaya devam edecek. California'nın bu yangınla mücadele etmek ve hayatta kalmak için mümkün olan her kaynağa sahip olduğundan emin olacağız" dedi.

Yangının etkileri nedeniyle Los Angeles'ın şu anda kendisine bir "savaş sahnesini" hatırlattığını kaydeden Biden, iklim değişikliğini orman yangınlarının şiddetini artıran bir faktör olarak gösterdi.

Gazetecilerin sorularına da yanıt veren Biden, atılan her adımın yeni başkanın ekibiyle paylaşıldığını ve onların da bu çalışmaları sürdürmelerini umduğunu söyledi. Biden can kayıpları konusunda ise, "Büyük ihtimalle artacak" ifadelerini kullandı. İnsanların tahliye ettiği evlerde yaşanan yağma olaylarına da değinen Biden bu konuda "endişeli" olduğunu sözlerine ekledi.

Başkan Yardımcısı Harris ise, "kitlesel yıkıma" tanık olduklarını vurguladı. Yangınlarda hem evlerini hem de geçim kaynaklarını kaybedecek olan ailelere değinen Harris, "Bu çok kuşaklı bir yıkım ve uzunca bir süre devam edecek" şeklinde konuştu. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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