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Biçerdöverden çıkan yangın 100 dönümlük buğday tarlasını küle çevirdi

Biçerdöverden çıkan yangın 100 dönümlük buğday tarlasını küle çevirdi

3. Sayfa Haberleri

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde biçerdöverden çıkan yangın 100 dönüm buğday ve arpa ekili tarlayı küle çevirdi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde biçerdöverden çıkan yangın 100 dönüm buğday ve arpa ekili tarlayı küle çevirdi.

Alınan bilgilere göre, Ballıbaba köyünde, biçerdöverden kaynaklı çıkan yangın, buğday ve arpa ekili 100 dönüm tarlayı sardı. Çevre köydeki vatandaşların da desteğiyle traktörlerle yangın, etrafı sürülerek kontrol altına alındı. Çiftçilerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alıp söndürülürken, 100 dönüm buğday ve arpa küle döndü. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır 3. Sayfa Haberler

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