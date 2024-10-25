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Bıçaklı Saldırıya Uğrayan Emekli Polis Hayatta Kaldı

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Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan emekli polis Y.O., hastanede tedavi altına alındı. Saldırgan S.S. tutuklandı.

Bıçaklı saldırıya uğrayan emekli polis ölümden döndü

SAMSUN - Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan emekli polis yaralandı. Gözaltına alınan saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Balıkçı Barınağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan emekli polis Y.O., sol göğsünden ve sağ koltuk altından olmak üzere 3 yerinden yaralandı. Ölümden dönen Y.O. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bıçaklı saldırıyı düzenleyen S.S., İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen S.S. "adam öldürmeye teşebbüs " suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Bıçaklı Saldırıya Uğrayan Emekli Polis Hayatta Kaldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa

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