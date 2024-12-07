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Bıçaklı Saldırıda Yaralanan Kadın Hayatını Kaybetti

Bıçaklı Saldırıda Yaralanan Kadın Hayatını Kaybetti
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, eski eşi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan 37 yaşındaki Songül Gönül, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, eski eşinin bıçaklı saldırısı sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren kadın, son yolculuğuna uğurlandı.

Eski eşi Ümit D.'nin 5 Aralık'ta gerçekleştirdiği bıçaklı saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde dün yaşam mücadelesini kaybeden 2 çocuk annesi Songül Gönül'ün (37) cenazesi işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Lüleburgaz ilçesine bağlı Hamitabat köyüne getirilen kadının cenazesi, ???????öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin gözyaşlarıyla toprağa verildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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