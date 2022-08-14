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Bıçaklı saldırıda ağır yaralandı, kanlı döner bıçağı acil servis önünde bulundu

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Bıçaklı saldırıda ağır yaralandı, kanlı döner bıçağı acil servis önünde bulundu

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralanırken, olayda kullanıldığı değerlendirilen kanlı döner bıçağı hastanenin acil servisi önünde atılmış olarak bulundu.

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralanırken, olayda kullanıldığı değerlendirilen kanlı döner bıçağı hastanenin acil servisi önünde atılmış olarak bulundu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde gece 03.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan Adem M. (43) ağır yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı ameliyata alındı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili M.H. ve S.Ş.'yi gözaltına aldı. Sabah saatlerinde yaralının tedavi altına alındığı hastanenin acil servisi önünde geceki bıçaklanma olayda kullandığı değerlendirilen üzeri kanlı döner bıçağı ele geçirildi. Polis söz konusu bıçağa el koydu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Araştırma İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler

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