Bıçaklı Saldırı: Şanlıurfa'da Genç Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da bıçaklı saldırıya uğrayan 32 yaşındaki Ferit Abrak, sırtındaki bıçakla motosikletine binerek hastaneye gitmeye çalışırken yolda kan kaybından hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Karaköprü ilçesine bağlı Güllübağ Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından bıçaklanan Ferit Abrak (32), sırtındaki bıçakla motosikletine binerek hastaneye gitmek istedi. Bir süre ilerleyen Abrak, kan kaybı nedeniyle yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, Abrak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenaze otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis, saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
