Haberler

Bıçaklı Saldırı: Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çekmeköy Ömerli'de bir restoranda bıçaklı saldırıya uğrayan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan hayatını kaybetti. Olayın zanlısı 19 yaşındaki Mustafa Can Gül gözaltına alındı.

Çekmeköy Ömerli'de bıçaklı saldırı sonucu öldürülen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olay 21.15 sıralarında Ömerli Mahallesi'nde meydana geldi. Çağlayan Adliyesi'nde görev yapan Ercan Kayhan Ömerli'de bulunan bir restoranda 19 yaşındaki Mustafa Can Gül tarafından boğazından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede Savcı Ercan Kayhan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Harekete geçen ekipler tarafından 19 yaşındaki zanlı Mustafa Can Gül gözaltına alındı. Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, katledilen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın cesedi Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Ömerli jandarma Karakolu'nda sorgusu süren Mustafa Can Gül'ün 3 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Putin: Zelenski ile Moskova'da görüşmeye hazırım, tünelin ucunda ışık var

3 yıldır süren savaşı bitirecek mesaj: Görüşmeye hazırım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gece yarısı gelen haber Yusuf Yazıcı'yla ilgili iddiaları güçlendirdi

Gece yarısı gelen haber Yusuf Yazıcı'yla ilgili iddiaları güçlendirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.