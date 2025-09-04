Bıçaklı Saldırı: Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan Hayatını Kaybetti

Çekmeköy Ömerli'de bıçaklı saldırı sonucu öldürülen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olay 21.15 sıralarında Ömerli Mahallesi'nde meydana geldi. Çağlayan Adliyesi'nde görev yapan Ercan Kayhan Ömerli'de bulunan bir restoranda 19 yaşındaki Mustafa Can Gül tarafından boğazından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede Savcı Ercan Kayhan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Harekete geçen ekipler tarafından 19 yaşındaki zanlı Mustafa Can Gül gözaltına alındı. Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, katledilen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın cesedi Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Ömerli jandarma Karakolu'nda sorgusu süren Mustafa Can Gül'ün 3 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. - İSTANBUL