Bıçaklı saldırgan ayaklarından vurularak etkisiz hale getirildi 3. Sayfa Haberleri Manisa'nın Salihli ilçesinde elindeki bıçakla etrafa ve polise bıçakla saldıran şüpheli, dur ihtarına uymayınca polis tarafından ayaklarından vurularak etkisiz hale getirildi. Manisa'nın Salihli ilçesinde elindeki bıçakla etrafa ve polise bıçakla saldıran şüpheli, dur ihtarına uymayınca polis tarafından ayaklarından vurularak etkisiz hale getirildi. Olay, Mithatpaşa Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan Salihli Adliyesi ek hizmet binası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bölgede bıçakla saldırgan tavırlar sergileyen H.K.A.'yı(35) gören polisler, şüpheliyi uyararak bıçağı bırakmasını istedi. Bunun üzerine şüpheli şahıs bıçakla polislerin üzerine yöneldi. Polisin havaya uyarı ateşi açmasına rağmen şüpheli şahıs bıçakla polislere yönelince şüpheli, ayaklarından vurularak etkisiz hale getirildi. Şüpheli şahsın Salihli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili çalışmanın sürdüğü öğrenildi. - MANİSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Salihli Manisa 3. Sayfa Haberler

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