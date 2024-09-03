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Bıçaklı kavganın şüphelileri kaçarken polis aracına çarptı

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Sivas'ta meydana gelen bıçaklı kavgada şüpheliler, polis otomobiline çarparak yakalandı. Olay, Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi önünde gerçekleşti. İki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşürken bıçaklar da kullanıldı. Yaralılar kaçmaya çalışırken polis ile kovalamaca yaşandı ve polis aracına çarparak durduruldu. Yaralılar hastaneye gönderildi ve olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Bıçaklı kavganın şüphelileri kaçarken polis aracına çarptı

SİVAS - Sivas'ta bıçaklı kavganın şüphelileri kaçmaya çalışırken polis otomobiline çarpınca yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi önünde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup cezaevi önünde karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada bıçak kullanıldı. Olayda M.G. ve Y.T. yaralandı. Yaralılar ve diğer taraf araçlarına binerek kaçmaya çalıştı. Yaralı olarak kaçmaya çalışan M.G. ve Y.T ile polis arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Yaralı şahısların kullandığı araç bir polis otomobiline çarparak durdu. Araçtan çıkartılan iki kişi polis kontrolünde ambulansla hastaneye gönderildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnceleme Cezaevi Olaylar 3-sayfa Güncel Sivas Polis

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