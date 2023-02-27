Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bıçaklı kavgada husumetlisini ağır yaraladı

3. Sayfa Haberleri

Bıçaklı kavgada husumetlisini ağır yaraladı

Karabük'te bir kişi, çıkan bıçaklı kavgada husumetlisini ağır yaraladı.

Karabük'te bir kişi, çıkan bıçaklı kavgada husumetlisini ağır yaraladı.

Olay, şehirde faaliyet gösteren haddehane önünde meydana geldi. Daha önceden husumetli olan Y.Ö. ile M.A. arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.Ö., M.A.'yı bıçakla omuz bölgesinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu, şüphelinin ise yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karabük 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title