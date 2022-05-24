Bıçaklı kavgada 2 kişiyi yaralayan şahıslar yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bıçaklı kavgada 2 kişiyi yaralayan şahıslar yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Bıçaklı kavgada 2 kişiyi yaralayan şahıslar yakalandıSAMSUN Samsun'da düğünde çıkan tartışmanın devamındaki kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan 2 kişi hastanelik olurken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Bıçaklı kavgada 2 kişiyi yaralayan şahıslar yakalandı

SAMSUN Samsun'da düğünde çıkan tartışmanın devamındaki kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan 2 kişi hastanelik olurken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğünde çıkan tartışmanın devamında düğün sonrası bir araya gelen taraflar arasında kavga çıktı. Kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan D.K.ve S.S.yaralanarak hastanelik oldu. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, bıçaklama olayıyla ilgili K.O.D.ve Ş.K.yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title