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Son dakika haberleri... Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika gelişmesine göre Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 3 yerinden bıçaklanan şahıs ağır yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 3 yerinden bıçaklanan şahıs ağır yaralandı. Bıçaklandıktan sonra kaçarak canını kurtarmaya çalışan şahsın geçtiği yerler kana bulandı.

Edinilen bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada, henüz kimliği tespit edilemeyen 3 yerinden şahıs bıçaklandı. Ağır yaralanan şahıs, canını kurtarmak için olay yerinden kaçtı. Yaklaşık 100 metre ilerde kan kaybından dolayı bayılan genci gören çevredekiler, durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı şahıs ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, bıçaklandığı yerden koşarak kaçmaya çalışan şahsın geçtiği kaldırımlarda kana bulandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocasinan Kayseri kavga 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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