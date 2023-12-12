Büyükçekmece'de alkollü iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan bir adam, kanlar içinde bir banka otururken horlayarak uyuyakaldı. Olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bıçaklanarak yaralanan adam horlayarak uyuyakaldı: O anlar kamerada

Büyükçekmece'de alkollü iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı: 1 yaralı

İSTANBUL - Büyükçekmece sahilde alkollü iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı. Kanlar içerisinde bir banka oturtulan şahıs, ambulans beklerken horlayarak uyuyakaldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, pazar günü gece saatlerinde Büyükçekmece Sahili'nde yaşandı. İddiaya göre, alkollü iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Taraflardan birinin bıçakladığı alkollü adam, çevredeki vatandaşların yardımıyla bir banka oturtuldu. Olay yerine polis ve ambulans beklendiği sırada ise yaralı vatandaş uyuya kaldı.

Horlayarak uyuya kaldı

Bacağından akan kanlara aldırmadan uyuklayan adam, horlamaya başladı. Çevredeki vatandaşların da şaşırdığı olayda ambulansın gelmesiyle yaralı hastaneye kaldırdı. Polis ise olayla ilgili çalışma başlatırken, o anlar cep telefonunu kamerasına yansıdı.