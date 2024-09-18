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Bıçaklanarak Öldürülen İsmet Ünal Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bıçaklanmış halde ölü bulunan 40 yaşındaki İsmet Ünal, ailesi ve dostları tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bıçaklanmış halde evde ölü bulunmuştu, son yolculuğuna uğurlandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde abisiyle birlikte yaşadığı evde bıçaklanmış halde ölü bulunan 40 yaşındaki İsmet Ünal son yolculuğuna uğurlandı.

Olay dün Yenişehir Mahallesi Karaağaç Sokak'ta bulunan evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kardeşi İsmet Ünal ile yaşayan Z. Ünal, iddiaya göre, eve geldiğinde kardeşini kanlar içinde hareketsiz yatar vaziyette gördü. Z. Ünal'ın 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde İsmet Ünal'ın birden çok bıçak darbesiyle hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yeri inceleme ve savcıya haber verildi. Olay yerinde yapılan incelemelerinin ardından İsmet Ünal'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Abi Z. Ünal ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Yapılan otopsi işlemlerinin ardından İsmet Ünal'ın cenazesi bugün ailesine teslim edildi. Cenaze Kandıra Akçaova Cami'ne getirilerek öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına ailesinin yanı sıra sevenleri, iş arkadaşları ve komşuları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Ünal'ın cenazesi köy mezarlığına defnedildi. İsmet Ünal'ın 10 yıllık iş arkadaşı olan Hikmet Orçun Arıç, "İsmet abi çok çalışkan, kimseye zararı olmazdı. İsmet abinin öldüğünü dün sosyal medyadan haber aldım. Çok iyi bir insandı" ifadelerini kullanırken bir diğer arkadaşı ise İsmet Ünal'dan cumartesi gününden beri haber alamadıklarını söyledi.

Ayrıca ifadesi alınmak üzere dün gözaltına alınan Z. Ünal serbest bırakıldı.

Bıçaklanarak Öldürülen İsmet Ünal Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - 3.Sayfa

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