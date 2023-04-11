Bıçaklanan hurdacı öldü, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde boş arazideki barakada bıçaklanarak yaralı bulunan ve hurdacılık yaptığı belirlenen Sedat Bağırgan, hastanede yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde boş arazideki barakada bıçaklanarak yaralı bulunan ve hurdacılık yaptığı belirlenen Sedat Bağırgan, hastanede yaşamını yitirdi. Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından olayın şüphelisi olarak yakalanan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 25 Mart akşamı Sorgun Mahallesi 8174. Sokak üzerindeki boş arazide yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Manavgat Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekipleri boş arazideki derme çatma barakada hurdacılık yaptığı belirlenen Sedat Baırgan isimli şahsı yaralı vaziyette buldu. Çok sayıda bıçak darbesiyle yaralandığı belirlenen Sedat Bağırgan, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından önce Manavgat'ta bir hastaneye ardından da hayati tehlikesi nedeniyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından şüphelilerin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerinin yakınında bulunan güvenlik kameralarından önce olay yerine gelen aracı, ardından da 2 şüpheliyi belirledi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğünde susma haklarını kullanan İsmail C. ve Berat Nihat Ş., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Ilıca Cezaevine teslim edildi.

Hurdacı 15 gün sonra yaşamını yitirdi

Manavgat'ta yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikesi nedeniyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Sedat Bağırgan isimli hurdacı, 15 günün sonunda yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. - ANTALYA