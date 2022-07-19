Bıçaklanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde cami avlusunda bıçaklanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde cami avlusunda bıçaklanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Dikili Mahallesi Ziyaret Caddesi üzerindeki Yeşilova Camisi avlusunda yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu Nasir Hitto (17), kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklandı. Zanlı olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, yaralı genç çağrılan ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada müdahale edilen genç, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerine giden polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarıyla eşkalini belirlediği şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Şanlıurfa Cami 3. Sayfa Haberler

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