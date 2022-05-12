Bıçaklanan 14 yaşındaki gencin hayati tehlikesi sürüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bıçaklanan 14 yaşındaki gencin hayati tehlikesi sürüyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Bıçaklanan 14 yaşındaki gencin hayati tehlikesi sürüyor Sivas'ta yabancı uyruklu bir genç 14 yaşındaki başka bir gencin karın kısmından bıçaklayarak ağır yaraladı Sivas'ta yabancı uyruklu bir genç 14 yaşındaki başka bir gencin karın kısmından bıçaklayarak ağır yaraladı.

SİVAS (İHA) - Bıçaklanan 14 yaşındaki gencin hayati tehlikesi sürüyor

Sivas'ta yabancı uyruklu bir genç 14 yaşındaki başka bir gencin karın kısmından bıçaklayarak ağır yaraladı

SİVAS - Sivas'ta yabancı uyruklu bir genç 14 yaşındaki başka bir gencin karın kısmından bıçaklayarak ağır yaraladı.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Mevlana Mahallesinde bulunan Ethembey parkı yakınlarında meydana geldi. İki yabancı uyruklu genç arasındaki kavgayı ayırmaya çalışan 14 yaşında ki V.A., 15 yaşındaki A.S.nin kullandığı iddia edilen bıçağın karın kısmına saplanması sonucu ağır yaralandı. V.A. ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. A.S. ise polis tarafından suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. V.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title