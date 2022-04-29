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Bıçakla yaralama şüphelisi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bıçakla yaralama şüphelisi yakalandı

Samsun'da bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

KARŞIYAKA, İZMİR (İHA) - Samsun'da bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde 2 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan A.Y. hastanelik oldu. Bıçaklı saldırıyı düzenlediği iddia edinilen E.A. olaydan sonra kaçtı.

Irmak Polis Merkezi ekipleri E.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan E.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karşıyaka, Samsun, Canik, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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