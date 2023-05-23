- Bıçakla 8 yaşındaki çocuğun elindeki telefonu yağmalayan sanığa 4 yıl 7 ay hapis cezası

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da araçtaki 8 yaşındaki kız çocuğuna bıçak göstererek telefonu alıp kaçtığı iddia edilen sanık 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliyesine karar verildi.

Gaziosmanpaşa'da babası ilaç alırken araç içerisinde bekleyen 8 yaşındaki A.K.'ye bıçak gösterip elindeki telefonu yağmaladığı iddia edilen sanık Şahin Yıldırım'ın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada tutuklu sanık Şahin Yıldırım ile avukatı hazır bulundu.

"Telefonu kız çocuğunu korkutarak almadım, kıza asla zarar vermedim"

Duruşmada savunma yapan sanık Yıldırım, olay günü üstünde bıçak olmadığını, kız çocuğunu bıçakla korkutmadığını ve sadece hırsızlık yaptığını savundu. Sanık savunmasında, "Telefonu kız çocuğunu korkutarak almadım, kıza asla zarar vermedim. Telefonu sabit duran telefonluğun üstünden aldım. Cam açıktı, aldım ve gittim" şeklinde konuştu.

Sanık Yıldırım'ın avukatı ise müvekkilinin tahliyesi ile beraatını talep etti.

Son sözü sorulan sanık Yıldırım, mahkemeden tahliyesi ile beraatını talep etti.

4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Şahin Yıldırım'ı 'silahla nitelikli yağma' suçundan takdiri indirim de uygulayarak neticeten 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet ayrıca, sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi de dikkate alarak tahliyesine karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Şahin Yıldırım'ın olay günü Gaziosmanpaşa'daki bir eczane önünde, park halindeki müşteki baba Temel K.'ya ait araç içerisinde bulunan 8 yaşındaki mağdur A.K'ye bıçak gösterdiği ve araçta bulunan telefonu yağmaladığı anlatıldı.

Müşteki baba Temel K.'nın ifadesine yer verilen iddianamede, olay günü 8 yaşındaki kızını hastaneye götürdüğünü, ilaçları almak için evine yakın olan eczane önüne aracını park ettiğini, kızını araçta bırakarak eczaneye gittiğini, birkaç dakika sonra ise kızının ağlayarak gelip şüpheli Şahin Yıldırım'ın kendisine bıçak doğrulttuğunu ve elindeki telefonu zorla aldığını söylediği aktarıldı.

Şüpheli Şahin Yıldırım'ın beyanında ise olay günü camları açık aracı gördüğünü, içerisinde kız çocuğunun oturduğunu, kız çocuğunun diğer tarafa baktığı sırada telefon tutacağında bulunan telefonu alarak uzaklaştığını, telefonculuk işi yapan arkadaşına telefonu sattığını, sadece hırsızlık yaptığını ve pişman olduğunu söylediği kaydedildi.

Şüpheli Şahin Yıldırım'ın ifadesinin suçlamadan kurtulmaya yönelik olduğunun belirtildiği iddianamede, şüphelinin eyleminin mağdur çocuğa bıçak göstererek ve elindeki telefonu korkutarak almaya yönelik olduğu da aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Şahin Yıldırım'ın 'silahla nitelikli yağma' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.