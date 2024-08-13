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Eskişehir'de Çay Bahçesinde Bıçaklı Saldırı: 5 Yaralı

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Eskişehir'de bir çay bahçesinde oturan vatandaşlara bıçakla saldıran Arda Küçükyetim, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hücum yeleği, kask ve maske kullanarak saldırganlık yapan Arda K., 5 kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra yakalandı.

Eskişehir'de bir çay bahçesindeki oturan vatandaşlara bıçakla saldıran ve 5 kişiyi yaralayan Arda Küçükyetim, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün akşam saatlerinde Tepebaşı İlçesi Uluönder Mahallesi'nde bulunan Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'nda meydana gelen olayda, 18 yaşındaki Arda K., çay bahçesinde oturan şahıslara bıçakla saldırdı. Hücum yeleği, kask ve gözlük kullanarak yüzünü maskeyle gizleyen Arda K., bölgede bulunan 5 vatandaşı bıçakla yaraladıktan sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan Arda K. isimli şüpheli, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince alınan geniş güvenlik tedbirleri altında 5 kişiye yönelik 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçu çerçevesinde adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Savcılığı'nda ifade veren şüpheli tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme heyeti şahsın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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