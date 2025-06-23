Beyzbol Sopasıyla Saldırılan Adam Silahla Karşılık Verdi

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Beyzbol Sopasıyla Saldırılan Adam Silahla Karşılık Verdi
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Bartın'da evine giden M.K., kendisine beyzbol sopasıyla saldıran İ.Ö.'yü silahla vurarak ağır yaraladı. Olayın ardından her iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Kendisine beyzbol sopası ile saldıran kişiyi silahla yaraladı

BARTIN - Bartın'da evine giden bir kişi, kendisine beyzbol sopasıyla saldıran şahsı silahla vurarak ağır yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın Tuna Mahallesi'nde bulunan evine giden M.K., aracından indiği esnada kendisini takip eden İ.Ö. isimli şahıs tarafından beyzbol sopası ile saldırıya uğradı. Kanlar içerisinde kalan M.K., araçtaki silahı alarak, İ.Ö.'ye ateş açtı. Kafasından darbe alan M.K. ve ağır yaralanan İ.Ö., kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. İ.Ö.'nün ağır yaralı olduğu öğrenilirken, kafasına darbe alan M.K.'nin doktor tedavisinin ardından gözaltına alındığı öğrenildi.

Şahıslar arasında geçmişten gelen bir husumet bulunduğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT DEMİR - 3.Sayfa
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