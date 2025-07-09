Beytüşşebap'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilyurt köyü Faraşin Yaylasında meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Faraşin Yaylası mevkiinde seyir halinde bulunan N.A. yönetimindeki 33 ARL 668 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak takla attı. Kazada araç şoförü ağır olmak üzere araçta bulunan K.A. ve M.A.'da yaralandı. Kazayı gören bir çobanın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayı gören Eyüp Gök isimli çoban İHA mikrofonlarına kazayı anlattı. Gök, "Biz burada balık tutuyorduk. Araçtan biri geldi bağırarak ağabey gel yardım et dedi. Bende koşarak geldim. Araç içerisinde sıkışan adamı çıkardık. Telefonum yanımda değildi ve telefonu almak için hemen koşa koşa köye gittim. Telefonumu alır almaz hemen ambulansı aradım. Araç içerisinde bulunan kadın ve çocuğun durumları iyiydi ama şoförün durumu kötüydü. Çok kan kaybetmişti" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK