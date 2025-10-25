Beytüllahim'de Filistinli çiftçiye İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimcilerden saldırı

Batı Şeria'daki Beytüllahim kenti yakınlarında ailesiyle birlikte zeytin toplayan 65 yaşındaki Filistinli, İsrail askerleri ile Yahudi yerleşimcinin saldırısına uğradı.

Gazze Şeridi'nde İsrail ile Hamas arasında süren ateşkese rağmen bölgede gerilim sürüyor. İsrailli askerler ve Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırıları devam ediyor. Üç İsrail askeri ve bir Yahudi yerleşimci, İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'daki Beytüllahim kenti yakınlarındaki Nahalin kasabasında 65 yaşındaki Ahmed Shakarna'yı zeytin hasadı sırasında darbetti. Yanında ailesinin de bulunduğu Shakarna'ya yönelik saldırı anları kameralara yansıdı.

Çiftçilere karşı göz yaşartıcı gaz kullanıldı

Yahudi yerleşimciler, Nahalin'in yanı sıra Ramallah yakınlarındaki Kafr Malik kasabasında da Filistinlilere saldırdı. İsrail askerleri de El-Halil kenti yakınlarındaki Bekaa bölgesinde Filistinli çiftçilerin tarım alanlarına girmesini engelledi. İsrailli askerler, çiftçilere karşı ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandı. - BEYTÜLLAHİM