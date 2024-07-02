Beyşehir ilçesinde gıda üretimi ve satışı yapan iş yerleri denetlendi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde gıda üretimi ve satışı yapan iş yerleri denetime tabi tutuldu.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, İlçe Müdürlüğü bünyesinde görev yapan gıda kontrol ekiplerince ilçe genelinde faaliyet gösteren gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerinin denetlendiği vurgulanarak, "5996 sayılı kanun çerçevesinde uyulması gereken kurallara dair iş yerlerimizin sahipleri ve ilgili personel bilgilendirildi. Güvenilir ve sağlıklı gıda arzının sağlanması için tüm gıda üretim ve satış yerleri risk esaslarına göre kesintisiz olarak denetlenmektedir. Vatandaşlarımız gerek toplu tüketim yerlerinde gerek alışveriş yaptığı noktalarda karşılaştıkları herhangi bir problemle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığımıza ait 174 alo gıda hattını arayabilirler" ifadeleri kullanıldı. - KONYA