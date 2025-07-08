Beyşehir'de Yem Bitkileri Hasadı Devam Ediyor
Konya'nın Beyşehir ilçesinde arazilerde hibe desteğiyle ekimi yapılan yem bitkilerinde hasat dönemi devam ediyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üreticilerle bir araya gelerek bilgilendirmeler yapıyor ve kaliteli yem üretimi üzerine vurgularda bulunuyor.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde arazilerde hibe desteğiyle ekimi yapılan yem bitkilerinde hasat dönemi devam ediyor.
Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hasat dönemi dolayısıyla sahaya çıkarak hibe desteğiyle yem bitkisi ekimi yapılan arazilerde incelemelerde bulundu. Verimli bir üretim ve sağlıklı hayvancılık için mesaisini sürdüren ekipler, arazi kontrollerinde üreticilerle bir araya gelerek bilgilendirmelerde de bulundu. Üreticilerin desteklerden eksiksiz faydalanabilmesi ve doğru uygulamaların yerinde takibi amacıyla gerçekleştirilen kontrollerde, ilgililer sağlıklı hayvancılığın temelinin kaliteli yemden geçtiğini vurguladı. - KONYA