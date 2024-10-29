Beyşehir'de Tur Otobüsü Yaya Çarptı, Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen kazada, bir tur otobüsü yola çıkan bir yayaya çarptı. Olayda 57 yaşındaki Selamet Sarışen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde tur otobüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Kaza, Beyşehir-Antalya Kara yolu Adaköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyşehir yönüne seyir halinde olan tur otobüsü yola çıkan Selamet Sarışen'e (57) çarptı. Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Sarışen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA
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