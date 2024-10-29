Beyşehir'de Tur Otobüsü Yaya Çarptı, Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde tur otobüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kaza, Beyşehir-Antalya Kara yolu Adaköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyşehir yönüne seyir halinde olan tur otobüsü yola çıkan Selamet Sarışen'e (57) çarptı. Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Sarışen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA