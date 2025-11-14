Haberler

Beyşehir'de Trafik Kazası: Karı Koca Yaralandı

Güncelleme:
Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir otomobilin yoldan çıkarak araziye savrulması sonucu karı koca yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, durumları stabil.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak araziye savrulması sonucu meydana gelen kazada karı koca yaralandı.

Kaza, Beyşehir Antalya karayolunun 7. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. (65) yönetimindeki 42 AAT 002 plakalı otomobil Antalya'dan Konya yönüne seyir halinde iken Beyşehir ilçe merkezine 7 kilometre mesafede sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Araziye savrularak çalılıklar arasında durabilen araçta yaralı olarak çıkarılan sürücü ve eşi D.Ç. (62) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
