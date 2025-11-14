Beyşehir'de Trafik Kazası: Karı Koca Yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak araziye savrulması sonucu meydana gelen kazada karı koca yaralandı.

Kaza, Beyşehir Antalya karayolunun 7. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. (65) yönetimindeki 42 AAT 002 plakalı otomobil Antalya'dan Konya yönüne seyir halinde iken Beyşehir ilçe merkezine 7 kilometre mesafede sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Araziye savrularak çalılıklar arasında durabilen araçta yaralı olarak çıkarılan sürücü ve eşi D.Ç. (62) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA