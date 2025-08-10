Beyşehir'de Trafik Kazası: 7 Yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir Antalya Kara yolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir dinlenme tesisi yakınlarında üç aracın karıştığı trafik kazasının meydana geldiğinin bildirilmesi üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, C.A., İ.K., G.G., K.E.Ö., S.G., E.F., ve H.K. yaralandı. Yaralılar, adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan 4'ü ise acil serviste yapılan müdahale sonrasında Konya'daki farklı hastanelere nakledildi. Kaza nedeniyle Beyşehir Antalya Kara yolu uzun süre ulaşıma kapandı. Güzergahta uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaza yerinden kaldırılması sonrasında ulaşım yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA