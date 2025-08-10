Beyşehir'de Trafik Kazası: 7 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen üç araçlı trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle yol uzun süre ulaşıma kapandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir Antalya Kara yolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir dinlenme tesisi yakınlarında üç aracın karıştığı trafik kazasının meydana geldiğinin bildirilmesi üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, C.A., İ.K., G.G., K.E.Ö., S.G., E.F., ve H.K. yaralandı. Yaralılar, adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan 4'ü ise acil serviste yapılan müdahale sonrasında Konya'daki farklı hastanelere nakledildi. Kaza nedeniyle Beyşehir Antalya Kara yolu uzun süre ulaşıma kapandı. Güzergahta uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaza yerinden kaldırılması sonrasında ulaşım yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Çanakkale'de küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerim'ler yanmadı

Tüyleri diken diken eden olay! Küle dönen evde bir tek onlar yanmadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barış Alper Yılmaz'a resmi teklif! Galatasaray'ın istediği dev bonservis belli oldu

Resmi görüşmeler başladı! Galatasaray'a servet kazandırabilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.