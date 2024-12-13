Beyşehir'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Yeni Mahalle Seyran Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. (25) idaresindeki 42 BFG 49 plakalı otomobil cadde üzerinde seyir halinde iken S.T. (21) yönetimindeki 42 AHE 565 plakalı otomobil ile Ravza Camisi yakınlarındaki kavşakta çarpıştı. Kazada, 42 AHE 565 plakalı otomobil devrilerek ters dönerken, her iki aracın sürücüsü ile devrilen araçta bulunan G.E. (22) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesinde kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA