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Beyşehir'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Beyşehir'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Yeni Mahalle Seyran Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. (25) idaresindeki 42 BFG 49 plakalı otomobil cadde üzerinde seyir halinde iken S.T. (21) yönetimindeki 42 AHE 565 plakalı otomobil ile Ravza Camisi yakınlarındaki kavşakta çarpıştı. Kazada, 42 AHE 565 plakalı otomobil devrilerek ters dönerken, her iki aracın sürücüsü ile devrilen araçta bulunan G.E. (22) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesinde kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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