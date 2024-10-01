Üye Girişi
Haberler

Beyşehir'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Beyşehir'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Beyşehir-Konya karayolunun 1. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyşehir Caddesi üzerinde Konya istikametine seyir halinde olan 42 ACR 640 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonundan kavşağa geçmek üzere caddeye çıkan 42 ADD 023 plakalı Ford marka otomobile arkadan çarptı. 42 ACR 640 plakalı otomobil, çarpmanın şiddetiyle savrularak yol kenarındaki bir trafik levhasına çarparak durabildi. Kazada her iki aracın sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan Ş.G. (33), E.Y. (22) ve H.Y. (60) ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, kavşakta yaşanan kaza anı çevredeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Kazada, yakıt aldıktan sonra istasyondan ayrılarak Beyşehir Caddesi üzerine çıkan 42 ADD 023 plakalı otomobile cadde üzerinde seyir halinde olan 42 ACR 640 plakalı aracın arkadan çarptıktan sonra savrularak yol kenarındaki trafik levhasına çarparak durabildiği görülüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Otomobil Beyşehir Güvenlik 3-sayfa trafik konya Yaşam Kaza

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek

"İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek"

 CHP'li vekiller, Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'e girerken ayağa kalktı ancak alkışlamadı

CHP'li vekiller Erdoğan salona girince 5 yıl sonra bir ilke imza attı

 Özgür Özel: Cumhurbaşkanını makama saygısızlık yapmadan karşıladık

İşte Meclis'e damga vuran görüntüye Özel'in yorumu
ABD İsrail'i uyardı: İran füze atacak

ABD İsrail'i uyardı: İran füze atacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TRT Tabii Spor canlı izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD canlı yayın linki İstanbul İSKİ su kesintisi! 1-2 Ekim Tuzla, Beyoğlu, Beşiktaş, Pendik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 1 Ekim Salı bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Salı günü hangi diziler var? 1 Ekim Salı TV'de bu akşamki diziler İsrail Türkiye'ye saldıracak mı? MasterChef eleme adayları kim? 1 Ekim Salı bugün kim potaya gitti? BUSKİ Bursa su kesintisi! 1-2 Ekim Osmangazi, Nilüfer, Gemlik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Düello kim kazandı (KÜNEFE)? 1 Ekim Cuma Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? BIST100 Endeksi kaç puana düştü 1 Ekim Salı? Borsa çöktü mü? SON DAKİKA! 1 Ekim bugün Borsaya ne oldu? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 1 Ekim Salı Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });