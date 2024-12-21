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Beyşehir'de Tır ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Beyşehir'de Tır ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir tır ve otomobil çarpıştı. Kaza sonucunda her iki aracın sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, İpek yolu Görünmez mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. idaresindeki 32 ADF 106 plakalı tır ile M.S.S.'nin kullandığı 06 DPE 772 otomobil çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü de yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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