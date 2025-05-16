Beyşehir'de Tartışma Kavgaya Dönüştü: Bir Kişi Silahla Yaralandı

Beyşehir'de Tartışma Kavgaya Dönüştü: Bir Kişi Silahla Yaralandı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde H.A. ile M.A. arasında çıkan tartışma sonrasında H.A., M.A.'yı bacağından vurarak yaraladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde tartıştığı kişi tarafından silahla vurulan kişi yaralandı.

Olay, Anıt Alanındaki parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. ile M.A. (20) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.A. yanında getirdiği tabanca ile M.A.'yı bacağından vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan şüpheli H.A. ise polis ekipleri tarafından yapılan çalışmayla yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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