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Beyşehir'de Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon

Beyşehir'de Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda ortaçağ dönemine ait tarihi eserler ve kaçak bir tabanca ele geçirildi. M.Ç. isimli şahıs gözaltına alındı ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde jandarma ekiplerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışmaları neticesinde düzenlenen operasyonda çeşitli tarihi eserler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı jandarma dedektifleri JASAT ekipleri, M.Ç. isimli şahsın elinde bulunan ortaçağ dönemine ait 1 adet tableti il dışına sevk ederek 4 milyon lira karşılığında satacağı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Şahsın aracında ve evinde yapılan aramada sonucunda, 1 adet ortaçağ dönemine ait tablet, 1 adet 9 mm çapında kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 1 adet şarjör, 2 adet yüzük, 13 adet farklı boy ve ölçülerde madeni obje, 1 adet kilden yapılmış obje ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs Jandarma Komutanlığında alınan ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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