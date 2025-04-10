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Beyşehir'de Polis Haftası kutlamaları

Beyşehir'de Polis Haftası kutlamaları
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Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü Konya'nın Beyşehir ilçesinde de düzenlenen törenlerle kutlandı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü Konya'nın Beyşehir ilçesinde de düzenlenen törenlerle kutlandı.

Beyşehir protokolü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü mensupları Anıt Meydanında bir araya geldi. İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Salih Baysal'ın Atatürk Anıtına çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Baysal'ın günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşma sonrasında buradaki program son buldu. Emniyet teşkilatı mensupları ve ilçe protokol mensupları daha sonra Beyşehir şehitliğini ziyaret etti. Burada İlçe Müftüsü Enes Aktaş tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için dua okunmasının ardından ziyaret tamamlandı. Merkez Çarşı Camiinde de öğle namazı öncesinde şehitler için Mevlid-i Şerif okundu. - KONYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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