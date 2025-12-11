Konya'da park halindeki otomobilde yangın

Konya'nın Beyşehir ilçesinde park halinde bulunan bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, saat 02.15 sıralarında Evsat Mahallesi Anıt Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, meydanda park halinde bulunan otomobilin motor kısmı henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Aracın motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken, polis ekiplerinin plaka bilgilerinden sahibine ulaşılamaması üzerine araç otoparka kaldırıldı. - KONYA