Beyşehir'de Otomobil Ekin Tarlasına Uçtu: 4 Yaralı

Beyşehir'de Otomobil Ekin Tarlasına Uçtu: 4 Yaralı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ekin tarlasına savrulan otomobilde 4 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yoldan çıkarak ekin tarlasına savrulan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir Konya kara yolu Çukurağıl Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya il merkezi istikametine seyir halinde olan sürücüsünü ismi henüz öğrenilemeyen 42 ART 606 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ekin tarlasına savruldu. Kazada araç sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan O.G., R.Ö., M.O. ve A.S.A. adrese gelen ambulanslar tarafından Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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