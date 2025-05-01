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Beyşehir'de Otomobil Devrildi: 3 Yaralı

Beyşehir'de Otomobil Devrildi: 3 Yaralı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin refüje devrilmesi sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek hastaneye kaldırdı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde refüje devrilen otomobildeki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Konya karayolunun 17. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 01 YE 037 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu Gündoğdu Mahallesi yol ayrımında taklalar atarak devrildi. Refüjde ters dönen araç içerisindeki sürücü ile yolcu olarak bulunan 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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