Beyşehir'de Otomobil Devrildi: 3 Yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde refüje devrilen otomobildeki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Konya karayolunun 17. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 01 YE 037 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu Gündoğdu Mahallesi yol ayrımında taklalar atarak devrildi. Refüjde ters dönen araç içerisindeki sürücü ile yolcu olarak bulunan 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA