Konya'da otomobil devrildi: 2 yaralı

Konya'da otomobil devrildi: 2 yaralı
Güncelleme:
Konya'nın Beyşehir ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin devrilmesi sonucu sürücü ve bir yolcu yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir Antalya Kara yolunun 11. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.C. idaresindeki 07 JJ 330 plakalı otomobil İzcilik Tesisleri mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan H.U. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

