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Beyşehir'de Otomobil Alev Alev Yandı

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, alev alev yanan otomobildeki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, alev alev yanan otomobildeki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Beyşehir-Seydişehir Kara yolunun 1. kilometresi muayene istasyonu yakınlarında bir otomobilde çıktı. Edinilen bilgiye göre, D.C. idaresindeki 42 BLJ 84 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelerek alevlere müdahale eden ekipler araçtaki yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Sürücü D.C. ve içerisinde bulunan eşinin seyir halinde iken çıkan dumanı fark edince aracı durdurarak terk ettikleri öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Beyşehir İtfaiye Konya 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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