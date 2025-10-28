Beyşehir'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde ormanlık alan içerisinde çıkan yangın etrafındaki yeşil örtüye sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, ilçeye bağlı Şamlar Mahallesi köy yolu üzerindeki evsel atıkların döküldüğü çöplüğe yakın bir bölgede çıktı. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında katı atıkların döküldüğü alanda bulunan ot yığınları henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının ormanlık alan içerisinde olması nedeniyle Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de bölgeye intikal etti. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın ormanlık alan içerisindeki ağaçlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler ardından alanda bir süre soğutma çalışması yaptı.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA