Beyşehir'de Kontrolden Çıkan Otomobil Devrildi, Sürücü Yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

Kaza, Beyşehir Bademli Mahallesi yol ayrımındaki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.B. idaresindeki 07 BVE 211 plakalı otomobil, Ali Akkanat Kampüsü yönünden şehir merkezi yönüne seyir halindeyken kavşakta kontrolden çıkarak önce refüjdeki trafik levhalarına çarptı, ardından devrilerek ters döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı müdahale sonrası ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.