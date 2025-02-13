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Beyşehir'de Jandarmadan Silah Malzemesi Operasyonu

Beyşehir'de Jandarmadan Silah Malzemesi Operasyonu
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde jandarma ekipleri bir iş yerinde yaptığı baskında çok sayıda tabanca malzemesi ve bir av tüfeği ele geçirdi. 11 Şubat 2025'te gerçekleştirilen operasyonda, bir şahıs gözaltına alındı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir iş yerinde yapılan aramada çok sayıda tabanca malzemesi ve 1 adet av tüfeği ele geçildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Beyşehir ilçesinde suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede 11 Şubat 2025 tarihinde Kom Şube Müdürlüğü ve Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; 1 şahsın iş yerine baskın düzenlendi. İş yerinde yapılan aramada 1 adet av tüfeği, 600 adet tabanca alt gövde, 441 adet tabanca namlusu, 152 adet tabanca üst kapak, 910 adet tabanca sürgü tutucu, 93 adet tabanca iğnesi, bin 18 adet tabanca yarı mamul namlu, 408 adet tabanca namlu ham maddesi, 152 adet tabanca gezi, 46 adet tabanca arpacığı, 17 adet tabanca mermi çekirdeği, 3 adet 9 mm tabanca mermisi ve 47 adet muhtelif tabanca parçası ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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