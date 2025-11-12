Beyşehir'de Jandarma Operasyonu: Çok Sayıda Silah Malzemesi Ele Geçirildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen çalışmalarda çok sayıda av tüfeği ve tabanca malzemesi ele geçirildi.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Beyşehir ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonrası 3 şahsın iş yerinde yapılan aramada; 439 adet av tüfeğine ait kep, 209 adet 36 cal av tüfeği namlusu, 150 adet 20 cal av tüfeği namlusu, 286 adet av tüfeği namlusu, 20 adet av tüfeği namlu ayağı, 360 adet av tüfeği kolu, 220 adet av tüfeği mekanizması ele geçirildi.

Öte yandan, Beyşehir ilçesinde, KOM ve Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde alınan duyum üzerine ağaçların arasında tabanca namlularının olduğu tespit edildi. Yapılan kontrollerde; 993 adet bloklu kuru sıkı namlusu, 294 adet tabanca plastik alt gövde, 92 adet tabanca üst kapak ele geçirildi.

Her iki olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA