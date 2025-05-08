Beyşehir'de Jandarma Operasyonu: 48 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 48 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında 6 Mayıs tarihinde Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Beyşehir ilçesinde Konya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığınca operasyon düzenlendi. Operasyonda başka bir suçtan cezaevinde tutuklu olarak bulunan bir şahsın ikametinde arama yapıldı. Aramada 48 adet 7.65 mm tabanca, 95 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konularak, olay ile ilgili adli işlemlere başlandı. - KONYA