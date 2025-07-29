Beyşehir'de Sıkışan Güvercin Kurtarıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 4 katlı bir apartmanın pencere korkuluğunda sıkışan yaban güvercini itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Dalyan Mahallesi, Şehit İbrahimbey Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın üçüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pencerenin korkuluk boşluğunda çırpınan bir yaban güvercini olduğunu gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Güneşin altında sıcaktan etkilenen güvercini bulunduğu yerden çıkarıp telef olmaması için seferber olan itfaiye ekipleri, daire sahibinin evde olmaması üzerine üçüncü kata merdiven uzattı. İtfaiye erinin uzatılan merdiven aracılığıyla ulaştığı güvercin sıkıştığı boşluktan çıkarılarak aşağıya indirildi. Uçamadığı fark edilen yaban güvercininin itfaiye görevlilerince tedavi edilmek üzere milli parklar ekiplerine teslim edileceği belirtildi. - KONYA