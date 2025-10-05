Haberler

Beyşehir'de İnşaat Halindeki Binadan Düşen İşçi Yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, inşaat halindeki bir binanın 3. katından düşen yabancı uyruklu işçi yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederek hastaneye kaldırdı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde inşaat halindeki binadan düşen işçi yaralandı.

Olay, Hamidiye Mahallesi'nde inşaat halindeki 5 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı inşaatın 3'üncü katından 1. katına düşen yabancı uyruklu K.K.F. (48) yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı işçi, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
