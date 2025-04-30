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Beyşehir'de İki Ayrı Trafik Kazası: 7 Yaralı

Beyşehir'de İki Ayrı Trafik Kazası: 7 Yaralı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde aynı kavşakta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde aynı kavşakta iki ayrı trafik kazasında toplam 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir Konya kara yolu Sağlık Mahallesi yol ayrımı yakınlarında öğle saatlerinde iki ayrı kaza birden yaşandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Her iki kazada sürücülerle birlikte yaralanan toplam 7 kişi ambulanslarla kaldırıldıkları farklı hastanelerde tedavi altına alındı. Ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından trafik normale döndü. Kazalarla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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